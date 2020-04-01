Калуга, 1 апреля, 2020, 20:01 — ИА Регнум. В Калуге правоохранительными органами по подозрению в убийстве 34-летнего мужчины задержан 20-летний житель города. Об этом сообщили 1 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, вечером 27 марта между злоумышленником и хозяином квартиры, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. В ходе ссоры молодой человек нанёс оппоненту удары в голову и сбежал. В тот же день потерпевший скончался от полученных травм.

Судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выяснилось, что задержанный ранее отбывал наказание за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и кражи, а в конце 2019 года освободился из исправительной колонии. Теперь 20-летнему злоумышленнику грозит наказание до 15 лет лишения свободы.