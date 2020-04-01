Ярославль, 1 апреля, 2020, 17:29 — ИА Регнум. В поликлиниках Ярославской области со 2 апреля приостанавливают плановый прием пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области. Данная мера является временной и связана с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

Департамент здравоохранения ЯО

Со 2 апреля в поликлиниках не будет оказываться плановая амбулаторная медицинская помощь, включая прием стоматологов и офтальмологов. Неотложную помощь по-прежнему можно будет получить, для этих целей в каждом лечебном учреждении будет вести прием дежурный врач и работать кабинет неотложной помощи.

При этом распускать персонал поликлиник по домам не планируется, предполагается, что врачи будут осуществлять вызовы на дом, в частности к пациентам старше 65 лет, которые сейчас находятся на карантине.