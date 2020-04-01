Тамбов, 1 апреля, 2020, 17:25 — ИА Регнум. В Тамбовской области по поручению губернатора Александра Никитина создан ситуационный центр, который обеспечивает устойчивое экономическое развитие региона в условиях пандемии коронавируса, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин поручил создать ситуационный центр

Задача ситуационного центра — сохранить стабильное экономическое положение в регионе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно сюда поступает информация от органов исполнительной власти области, которые в тесном контакте с бизнесом реализуют мероприятия по обеспечению нормальной работы всех сфер жизнедеятельности.

Комплекс мер направлен на бесперебойное снабжение населения товарами первой необходимости, поддержку отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, поддержку малого и среднего предпринимательства. В частности, ежедневно проводится мониторинг наличия товаров первой необходимости в торговых сетях, аптечных организациях, на складах и в логистических центрах.

В первые дни пандемии в Тамбовской области наблюдался повышенный спрос на социально значимые группы товаров и товары длительного хранения: консервы, чай, муку, крупы, соль, сахар-песок и хлебобулочные изделия. В связи с этим с представителями торговых сетей были оперативно проработаны вопросы своевременной поставки продукции. Все они подтвердили достаточную обеспеченность складскими запасами на период до трех месяцев.

Состоялись встречи с руководителями хлебокомбинатов области, которые заверили, что имеют стабильный запас муки, работают в штатном режиме и готовы полностью обеспечить потребность населения области в своей продукции.

На жестком контроле находится ситуация с ростом цен на продовольственные и непродовольственные товары. Власти подчёркивают, что в настоящее время она стабильная, присутствуют незначительные сезонные колебания цен.

Под контролем ситуационного центра находится деятельность предприятий агропромышленного комплекса, которые уже приступили к полевым работам и должны завершить их в четко установленные сроки.

Ввиду непрерывности производственного цикла продолжают работу 72 организации пищевой и перерабатывающей промышленности, 27 молочных ферм и восемь свиноводческих и птицеводческих хозяйства. Они готовы удовлетворить потребность населения региона в производимой продукции.

В связи с нерабочей неделей проводится разъяснительная работа с руководителями предприятий, чтобы не допустить нарушения прав работников, сохранить стабильную трудовую занятость и своевременную выплату заработной платы.

Ситуационным центром выстроено взаимодействие с кредитными организациями. Реализуются меры финансовой поддержки организаций торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности и иных отраслей, оказавшихся в зоне риска, для пополнения оборотных средств, реструктуризация кредитов и отсрочка платежей по ним. В данный момент из 18 поступивших обращений от юридических и физических лиц по четырём принято положительное решение. Сбербанк, ВТБ и банк «Открытие» заявили о готовности кредитования юридических лиц под нулевой процент на выдачу заработной платы работникам.

Правительством определен перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, а также меры поддержки по обеспечению устойчивого развития экономики. В ближайшие дни документ будет подписан. Решения будут направлены на поддержку, в первую очередь, малого бизнеса. Это продление сроков уплаты налогов, авансовых платежей по ним и страховых взносов на срок до 6 месяцев. До 1 июня приостанавливается проведение проверок и блокировка счетов, наложение штрафов, пеней, процентов, продляется срок подачи отчетности.

Для мониторинга потребности малого бизнеса в тех или иных мерах поддержки в регионе организована работа «горячей линии». В кризисной ситуации регион готов с привлечением имеющихся институтов развития оказать помощь субъектам малого и среднего предпринимательства.