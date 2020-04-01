Чебоксары, 1 апреля, 2020, 16:36 — ИА Регнум. Чувашский драматический театр предложил зрителям во время вынужденных каникул посмотреть известные спектакли, открыв к ним доступ на своём сайте. Об этом ИА REGNUM сообщили в минкультуры республики.

Drama21.ru Нина Яковлев в роли бабушки Праски

Чувашский академический драматический театр им. К. В. Иванова открыл доступ всем желающим к трём спектаклям и архивным записям. Можно посмотреть спектакли «Кай, кай Ивана» («Выйди, выйди за Ивана») по пьесе Николая Айзмана, «Бабушка Праски внука женит» по пьесе Анатолия Чебанова и «Ханума» по пьесе Авксентия Цагарели.

Кроме того, можно будет посмотреть фильмы, посвященные театру и творчеству его художественного руководителя, народного артиста СССР Валерия Яковлева. Видеозаписи размещены на официальном сайте театра в разделе «Смотрим дома».

Drama21.ru В зале чувашского драмтеатра

Отметим, что комедия «Кай, кай Ивана» считается классическим произведением чувашской драматургии. Пьеса написала в 1955 году и ставилась на сцене театра несколько раз. В основе постановки — сюжет одноименной песни чувашских композиторов, завоевавшей всенародную популярность.

Спектакль «Бабушка Праски внука женит» стал продолжением постановки «Тетушка Праски дочку выдает», который шёл на сцене театра 16 лет, а в 1984 году в Ярославле стал лауреатом всероссийского театрального фестиваля «Образ сельского труженика в драматургии и на сцене», а актриса Нина Яковлева получила приз в номинации «Лучшая женская роль» за исполнение роли тетушки Праски.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии действует режим самоизоляции для всех жителей. Рекомендовано покидать дома и квартиры только для приобретения продуктов питания и товаров первой необходимости в магазинах, лекарств в магазинах, для выгула собак и выноса мусора.