Ярославль, 1 апреля, 2020, 16:03 — ИА Регнум. В Ярославле отсрочено начало весеннего военного призыва. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии Ярославля. Обычно военный призыв длится с 1 апреля до 15 июля, однако в этот раз начало работы медицинских и призывных комиссий отсрочено на 14 дней.

City-yaroslavl.ru Призывники в Ярославле

«В этом году на основании Указа Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и указания Генерального штаба Вооруженных Сил РФ работа военных комиссариатов по весеннему призыву на военную службу отложена на более поздний срок. В связи с проведением неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции с 30 марта по 13 апреля 2020 года приостановлена работа медицинских и призывных комиссий», — разъяснили в мэрии Ярославля.

Когда начнется отправка призывников к месту службы, пока неизвестно.