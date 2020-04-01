Калуга, 1 апреля, 2020, 15:54 — ИА Регнум. В Калужской области решения о поддержке бизнеса было положительно встречено экспертным сообществом, сообщает 1 апреля корреспондент ИА REGNUM.

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Так, президент Калужской торговой-промышленной палаты Виолетта Комиссарова заявила о важности для малого и среднего бизнеса возвращения направления субсидирования процентных ставок по кредитам.

«Принятые первые меры поддержки бизнеса в условиях эпидемиологической ситуации, актуальны для различных отраслей экономики региона, в частности, возможность получения зарплатных кредитов под ноль процентов от Фонда поддержки предпринимательства Калужской области, а также снижение налоговой ставки для организаций, находящихся на упрощенной системе налогообложения», — сказала Виолетта Комиссарова.

Напомним, Калужская область до 8 апреля представит в правительство РФ региональную программу поддержки отраслей экономики, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Программа включит в себя меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, сферы строительства, ЖКХ и торговых организаций с учётом оценки выпадающих доходов бюджета. Предполагается, что недополученные доходы будут софинансироваться из бюджета РФ.