Калуга, 1 апреля, 2020, 15:03 — ИА Регнум. В Калуге 2 апреля в тестовом режиме начнет работу Центр управления регионом. Его цель — быстрое и эффективное решение проблем граждан с использованием современных коммуникаций и средств связи. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На заседании проектного комитета по созданию в области Центра управления регионом

Единый центр обработки обращений и жалоб от жителей, поступающих в органы исполнительной власти и местного самоуправления с использованием платформы обратной связи, обработки сообщений, публикуемых пользователями социальных сетей, будет создан на базе городской управы Калуги.

«Это не просто очередное окошко жалоб, в которое люди будут стучаться. Это инструмент, который объединит все окна, существующие сегодня в регионе, для того, чтобы мы увидели общую картину. Он нам должен позволить найти новые механизмы реагирования на различные ситуации, и самое главное, вопросы, которые нам задают граждане, должны решаться быстрее и эффективнее», — заявил врио калужского губернатора Владислав Шапша.

Напомним, задача создания такого рода центров в российских регионах вошла в перечень поручений президента России по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления. Калужская область — в числе пяти пилотных регионов.