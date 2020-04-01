Иркутск, 1 апреля, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Чудеса оперативности и отличную физическую форму проявил старший лейтенант полиции Евгений Аксёнов: в районе поселка Трактовый Зиминского района Иркутской области он бегом догнал автомобиль нарушителя, и открыв заднюю дверь, на ходу запрыгнул в салон. Как поясняет региональное ГУ МВД РФ, к таким неожиданным действиям полицейский вынужден был прибегнуть после того, как патруль воочию убедился, что ехавшая по трассе иномарка совершает опасные манёвры.

Цитата из оперативного видео В Приангарье полицейский бегом догоняет машину нарушителя

Цитата из оперативного видео В Приангарье полицейский бегом догоняет машину нарушителя

На оперативном видео с автомобильного регистратора видно, что какое-то время полицейские пытались остановить автомобиль припомощи световой и звуковой сигнализации, но водитель транспортного средства лишь увеличил скорость и продолжил движение, грубо нарушая ПДД.

«Воспользовавшись моментом, когда водитель значительно снизил скорость, старший лейтенант полиции Евгений Аксенов бегом догнал автомобиль нарушителя. Открыв заднюю дверь, он на ходу запрыгнул в салон преследуемой машины. Принятыми им мерами иномарка была остановлена», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Цитата из оперативного видео Полицейский бегом догоняет машину нарушителя и садится в неё

В ходе разбирательства выяснилось, что в крови водителя было выявлено 1,87 промилле алкоголя. Также выяснилось, что ранее он уже был приговорён к условному сроку за нарушение правил дорожного движения.

По признанию самого Евгения Аксенова, столь необычный и успешный метод остановки объясняется тем, что полицейский с детства занимается спортом, а сейчас в свободное от службы время, играет в футбол.