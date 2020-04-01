Кострома, 1 апреля, 2020, 14:22 — ИА Регнум. Сотрудников костромского завода «Мотордеталь» вынудили уйти в отпуск «за свой счет» до 30 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на анонимный источник сообщила костромская журналистка Елена Олейник. Свои требования руководство аргументировало тем, что из-за ситуации с пандемией коронавируса на заводе сложилась непростая экономическая обстановка.

«Заявления на отпуск за свой счет сотрудников звали подписывать не на собрании, а вызывали по одному. Заявления датировались 20 апреля — 30 апреля. Источник информации я не буду раскрывать по понятным причинам — человек боится потерять работу. Работникам, которые работали десятки лет, откровенно говорили, что иначе вы просто «вылетите», сейчас тяжёлое положение и надо заводу помочь, зарплату выплачивать нечем. При этом обо всей этой ситуации людей заставили подписать подписку о неразглашении», — рассказала Елена Олейник.

Генеральным директором ЗАО «Костромской завод автокомпонентов», работающего под торговой маркой «Мотордеталь-Кострома» является депутат Костромской областной думы от «Единой России», глава комитета по экономической, промышленной политике и предпринимательству Сергей Калашник. Костромской завод автокомпонентов производит детали цилиндропоршневой группы для автомобилей отечественных и зарубежных марок. На нем занято около 2 тысяч человек.

В прокуратуре Костромской области ситуацию по «Мотордетали» и статистике обращений, связанных с нарушением трудовых прав граждан, ИА REGNUM оперативно прокомментировать отказались.