Иркутск, 1 апреля, 2020, 14:05 — ИА Регнум. Иркутский фотограф, видеограф и режиссер Станислав Толстнев, потратив 85 800 рублей, собрал солнечную электростанцию и на время самоизоляции, вызванной мировой эпидемией коронавируса, вместе с сыном уехал на Байкал. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Цитата со страницы Станислава Толстнева в Facebook Самоизоляция фотографа Станислава Толстнева на Байкале

Цитата со страницы Станислава Толстнева в Facebook Автомобиль, в котором на Байкале самоизолировался иркутский фотограф

В одном из сообщений, сопровождаемых любопытными фотографиями, иркутянин пояснил, что купленные на неделю продукты и фототехника помогут вдали от цивилизации запечатлеть весну на Байкале, а беспроблемно работать на компьютере позволит солнечная станция на 320 Вт. По признанию Станислава, эта собранная недавно поделка обеспечивает питанием всё хозяйство.

Цитата со страницы Станислава Толстнева в Facebook Солнечная электростанция, установленная на автомобиле иркутского фотографа, самоизолировавшегося на Байкале

«Наконец-то доберусь до обработки фотографий, снятых в ходе зимних фототуров», — пояснил иркутянин. Временным домом для путников стал автомобиль, в салоне которого установлен автономный отопитель.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 31 марта Иркутская область, как и многие другие регионы, перешла на режим самоизоляции. В регионе зарегистрировано три подтверждённых случая COVID-19.

Цитата со страницы Станислава Толстнева в Facebook Блики солнца на солнечной электростанции, установленной на автомобиле иркутского фотографа

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Согласно указу, с 31 марта до 5 апреля 2020 года граждане обязаны соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) и не покидать без острой необходимости места своего пребывания. Судя по публикациям Станислава Толстнева, на Байкал он отбыл до карантина.

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