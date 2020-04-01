Тюмень, 1 апреля, 2020, 13:37 — ИА Регнум. В Тюмени во время карантинной недели проводятся онлайн-уроки «Мы помним», посвящённые Великой Отечественной войне. Первое занятие прошло 1 апреля в сети Instagram, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе регионального отделения «Молодой Гвардии».

Пресс-служба отделения «Молодой гвардии» Тюменской области Владимир Сбитнев проводит онлайн урок «Тюмень тыловая»

«К нам обратился преподаватель средней школы № 43 с просьбой о проведении онлайн-урока. Идея показалась интересной, мы подготовили презентацию, адаптировали материал и провели урок», — сообщил руководитель Тюменского регионального отделения «Молодой Гвардии» Владимир Сбитнев.

Первый урок прошёл на тему «Тюмень тыловая». Его посетили более 100 учащихся. В течение получаса Владимир Сбитнев рассказывал участникам эфира о том, как ковалась победа в Великой Отечественной войне в тылу. О героях тылового фронта Тюмени, о работе госпиталей, заводов, образовательных учреждений в период с 1941 по 1945 год.

«Идея проведения коротких уроков, посвящённых военной тематике понравилась ребятам. Мы решили проводить их на регулярной основе. С расписанием определимся в ближайшие дни в паблике «Молодая Гвардия|Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте», — подытожил Владимир Сбитнев результаты первого онлайн-урока.