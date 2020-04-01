Ярославль, 1 апреля, 2020, 13:23 — ИА Регнум. В Ярославской области у трех человек сомнительный результат проб на коронавирус, тесты отправлены на дополнительную перепроверку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

Департамент здравоохранения ЯО Госпитализация пациентов в Ярославле

«В регионе за сутки лабораторно обследован 271 человек. Выявлено три сомнительных результата. Люди помещены в стационар. Будем ждать по ним подтверждения из федеральных лабораторий», — отметил Дмитрий Миронов.

В Ярославской областной инфекционной больнице по-прежнему находятся три пациента с подтвержденным COVID-19. Их состояние по сравнению с предыдущими сутками не изменилось. После возвращения из-за границы в Ярославской области изолировано 1982 человека. Как ранее сообщало ИА REGNUM, пока в регионе не намерены вводить жесткий карантин из-за малого числа больных коронавирусом.