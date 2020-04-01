Обнинск, Калужская область, 1 апреля, 2020, 15:00 — ИА Регнум. О мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Обнинске рассказал врио главного врача клинической больницы №8 Михаил Сергеев на планёрке у главы администрации города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admobninsk.ru Пост дежурной медсестры в клинической больницы №8 в Обнинске

В больнице до особого распоряжения временно запрещена плановая госпитализация пациентов за исключением госпитализации по жизненным показаниям. Приостановлены плановые диспансеризация населения и вакцинация, а также профилактические медицинские осмотры, восстановительное и санаторно-курортное лечение. Под наблюдением в самоизоляции амбулаторно состоит 358 жителей Обнинска. По решению Роспотребнадзора у обнинских пациентов было взято ещё 19 анализов на коронавирусную инфекцию. Медицинский персонал больницы полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Напомним, в Медицинском радиологическом научном центре Обнинска им. А.Ф. Цыба — филиал «НМИЦ радиологии» Минздрава России на базе отдельно стоящего корпуса к уже имеющимся в городе 30 специальным койкам готовы развернуть 100 инфекционных коек для лечения пациентов с коронавирусом.