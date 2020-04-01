Абакан, 1 апреля, 2020, 12:30 — ИА Регнум. Со 2 апреля в Хакасии продажа алкогольной продукции будет разрешена только с 10:00 до 15:00 по местному времени. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.

Скриншот со страницы Валентина Коновалова в vk.com В Хакасии ограничат продажу алкоголя

По его словам, соответствующее изменение внесено в действующее постановление правительства республики о режиме повышенной готовности.

К нарушителям запрета «будут применяться санкции согласно действующему законодательству», уточнил руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии режим повышенной готовности был введён в связи с угрозой распространения коронавируса.