Санкт-Петербург, 1 апреля, 2020, 12:18 — ИА Регнум. Петербургские депутаты поддержали законопроект о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса (МСП), пострадавшего от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM. Документ представил 1 апреля вице-губернатор Евгений Елин.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

«Это только один из законов, которые направлены на поддержку реального сектора экономики, и является составной частью первого антикризисного пакета правительства. У нас будет и второй, и, вероятно, и третий», — сказал Елин.

Льготы коснутся тех отраслей бизнеса, которые наиболее пострадали от карантинных ограничений — гостиничного, туристического, ресторанного и других.

Власти предлагают снизить ставки налога по упрощенной системе до 3%, а для тех, кто считает «доходы-расходы», — до 5%, отменить авансы по имущественному и земельному налогам, снизить на 50% налоги на имущество организаций для тех, кто занимается гостиничной деятельностью, обнулить налог на прибыль по специальным инвестконтрактам.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате этих мер бюджет недосчитается порядка 4,5−5 млрд рублей. За законопроект проголосовали 46 депутатов.

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