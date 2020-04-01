Тюмень, 1 апреля, 2020, 11:59 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил с 1 апреля приостановить регистрацию браков и разводов в органах ЗАГС по всей Тюменской области. Об этом глава региона сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях.

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Ограничения продлятся до 1 июня.

«Я прекрасно понимаю, что свадьба — это событие, к которому начинают готовиться задолго до самой даты, и разделяю эмоции тех, у кого сорвется важное торжество. Но в современных реалиях на первое место мы должны ставить здоровье каждого гражданина, жизни людей и их безопасность», — прокомментировал глава тюменской области своё решение.