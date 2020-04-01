Ярославль, 1 апреля, 2020, 11:55 — ИА Регнум. Жители Ярославской области самоизолировались дома, а многие покинули города и перебрались в сельскую местность. Об этом свидетельствуют данные провайдеров интернета и операторов мобильной связи. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор филиала ПАО «МТС» в Ярославле Алексей Сальва, перемены в поведении жителей области очевидны.

Pixabay.com Мобильный телефон

«Активность пользователей фиксированного, домашнего интернета выросла в три раза. При этом изменился график: если раньше четко прослеживались утренний и вечерний пики потребления трафика, то сейчас пиков нет, постоянно высокая загрузка. Люди сидят дома, работают, смотрят фильмы, слушают музыку, читают новости» — рассказал директор филиала ПАО «МТС» в Ярославле Алексей Сальва.

Другое заметное явление — отток жителей из городов в сельскую местность. Причем, судя по всему, и в деревне многие ярославцы не отдыхают, а продолжают работать удаленно.

«Загрузка мобильной сети сильно перераспределилась. В городе трафик уменьшился, особенно в традиционных центрах деловой активности. Снижение в два-четыре раза. При этом загородные станции получили повышенную нагрузку. Она выросла примерно в два раза, а в некоторых местах мы фиксируем рост до десяти раз. Сильно вырос спрос на интернет за городом. Люди просят организовать мобильный интернет в сельской местности, вдали от базовых станций. Вырос спрос на роутеры и модемы», — рассказал Алексей Сальва.

Снижение деловой активности уже уменьшило спрос на услуги связи. Бизнес начинает экономить на мобильной связи и интернете.

«Малому и среднему бизнесу сейчас очень непросто — мы видим тенденцию и желание максимально экономить. Те, кто может сохранить бизнес в более-менее жизнеспособном состоянии, обращаются к нам за облачными решениями и с помощью них переводят штат на удалённую работу», — рассказал Алексей Сальва.