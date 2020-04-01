Санкт-Петербург, 1 апреля, 2020, 10:36 — ИА Регнум. В Петербурге начинается производство аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщил 1 апреля вице-губернатор Евгений Елин на заседании городского Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Midural.ru Аппарат ИВЛ

По словам Елина, проблема с ИВЛ заключается не в финансовой обеспеченности — средства в бюджете на это предусмотрены.

«Есть проблема в наличии этих аппаратов», — сказал Елин. Смольный решает этот вопрос с помощью централизованных поставок через Минпромторг, прямой работы с поставщиками, а также путем восстановления собственного производства.

«Мы восстанавливаем производства на территории Петербурга аппаратов ИВЛ. Они производились, где-то полгода назад это производство было приостановлено, сейчас мы его запускаем вновь», — сказал Елин.

Схожая ситуация сложилась с защитными костюмами для медиков, заявил вице-губернатор.

«Мы не скрываем, что у нас есть проблема с костюмами. Нет проблем с перчатками, бахилами, есть проблема с костюмами», — сказал чиновник.

Город уже получил партию средств индивидуальной защиты из Минпромторга, пополнил свои запасы, заказаны прямые поставки у производителей. Кроме того, с текущей недели будет организовано собственное производство на петербургских предприятиях.

«Порядка 15 швейных предприятий сейчас подключились в пошив, мы разобрались с технологиями изготовления, с лекалами, с материалами, понимаем, откуда их берем, с обеззараживанием. Рассчитываем на собственные силы, будем шить самостоятельно», — сказал Елин.

Это не отменяет дальнейшую работу с поставщиками из Китая и Южной Кореи, добавил он, контракты с представителями этих стран сейчас рассматриваются.