Калуга, 1 апреля, 2020, 11:42 — ИА Регнум. В Калужской области запущен механизм выписки льготных лекарственных препаратов нуждающимся на два-три месяца вперед, в том числе по высокозатратным нозоологиям. Об этом 1 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации исполняющей обязанности министра здравоохранения региона Натальи Огородниковой.

Admoblkaluga.ru Ио министра здравоохранения региона Наталья Огородникова на заседании областного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции

На заседании рабочей группы областного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, состоявшегося 31 марта, обсудили перспективы обеспечения калужан льготными лекарствами в условиях осложнившейся эпидемической обстановки. Так, онкобольным препараты выписываются на месяц вперед. Их выписку смогут оформить не только сами пациенты, но и их родственники. В доставке лекарств активно участвуют волонтёры.

Напомним, в регионе подписан приказ о выписке дистанционных рецептов. В течение двух недель программа начнет работать, и пациенты смогут оформлять рецепты на сайте Госуслуг.