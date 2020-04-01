Ярославль, 1 апреля, 2020, 08:25 — ИА Регнум. В Ярославской области с 1 апреля межмуниципальные автобусные маршруты будут работать в режиме выходного дня, количество рейсов сокращается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Яроблтранскоме».

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"По распоряжению департамента транспорта Ярославской области связи с проведением на территории Ярославской области профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, принимая во внимание значительное снижение пассажиропотоков, с 01.04.2020 перевозки пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок будут выполняться в режиме выходного дня (воскресенье). Перевозки пассажиров по маршрутам, не имеющих рейсов в воскресные дни, будут выполняться в режиме субботних дней, а по маршрутам, не имеющих режима выходного дня, выполнять согласно обычному расписанию (рабочие дни) — говорится в сообщении «Яроблтранскома».

Кроме того, сокращена часть рейсов по маршруту «Ярославль — Москва». Также на сокращенный режим перешел и муниципальный общественный транспорт в областном центре — Ярославле.