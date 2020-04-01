Чебоксары, 1 апреля, 2020, 06:50 — ИА Регнум. В столице Чувашии принимают новые меры в рамках домашней изоляции. Помимо дезинфекции остановочных павильонов и мест общего пользования в многоквартирных домах, сигнальными лентами обносят детские площадки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.

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В мэрии отмечают, что работники жилищно-коммунального хозяйства «приступили еще к одним вынужденным мерам»:

«Чтобы не было соблазнов отправиться на прогулку с подрастающим поколением, территории детских площадок, уличных тренажеров, уличных игровых комплексов обнесены оградительными сигнальными лентами».

Cap.ru Сигнальные ленты на детской площадке в Чебоксарах

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В администрации также сообщают, что «в штатном режиме» продолжается работа по дезинфекции мест общего пользования.

Напомним, ранее в Чебоксарах началась санитарная обработка остановочных павильонов, тротуаров и переходов. Также чиновники попросили жителей сообщать о соседях, друзьях и знакомых, которые вернулись из эпидемиологически неблагополучных территорий с «температурой, кашлем и одышкой».

Как сообщало ИА REGNUM, на 31 марта под медицинским наблюдением находились почти 900 человек, подтверждён один случай коронавируса. С 18 марта в Чувашии действует режим повышенной готовности, 31 марта в республике введён режим домашней самоизоляции для всех жителей. Рекомендуется выходить на улицу только в магазин, аптеку, для выгула собак и выноса мусора.