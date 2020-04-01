Чебоксары, 1 апреля, 2020, 06:24 — ИА Регнум. Ситуация в Чувашии остаётся стабильной. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев

«В целом ситуация в республике остаётся стабильной, но эта стабильность очень тревожная. Около 900 человек остаются под медицинским наблюдением», — пояснил Олег Николаев.

Отметим, что в Чувашии ежедневно растёт число жителей, которые возвращаются из других регионов и попадают под медицинское наблюдение. Если 24 марта таких было 313, то на утро 31 марта достигло почти 900 человек, то есть почти втрое больше.

«Ситуация в республике остается под контролем. При этом очевидно, что люди продолжают прибывать в республику. Мы отрабатываем межведомственное взаимодействие, чтобы муниципальные, республиканские и федеральные структуры в связке обеспечивали выполнение всех необходимых мероприятий. Сейчас не имеет значения, будут или не будут выявлены новые случаи заражения на территории республики. Мы готовы к любому развитию событий» — сказал Олег Николаев.

В Чувашии подтверждён один случай коронавируса: мужчина накануне посетил Бразилию, а возвращался через Швейцарию. Ранее власти отмечали, что состояние пациента удовлетворительное.

Напомним, 31 марта в республике введён режим домашней самоизоляции для всех жителей. Рекомендуется выходить на улицу только в магазин, аптеку, для выгула собак и выноса мусора.