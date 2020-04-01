Врио главы Чувашии тревожит стабильность
Чебоксары, 1 апреля, 2020, 06:24 — ИА Регнум. Ситуация в Чувашии остаётся стабильной. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Отметим, что в Чувашии ежедневно растёт число жителей, которые возвращаются из других регионов и попадают под медицинское наблюдение. Если 24 марта таких было 313, то на утро 31 марта достигло почти 900 человек, то есть почти втрое больше.
В Чувашии подтверждён один случай коронавируса: мужчина накануне посетил Бразилию, а возвращался через Швейцарию. Ранее власти отмечали, что состояние пациента удовлетворительное.
Напомним, 31 марта в республике введён режим домашней самоизоляции для всех жителей. Рекомендуется выходить на улицу только в магазин, аптеку, для выгула собак и выноса мусора.