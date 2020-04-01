Власти Югры: зарегистрировано семь случаев заражения SARS-CoV-2
Ханты-Мансийск, 1 апреля, 2020, 04:08 — ИА Регнум. В Югре на 31 марта подтверждено семь случаев заражения SARS-CoV-2 (COVID-19). Об этом сообщает оперативный штаб ХМАО по профилактике новой коронавирусной инфекции со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.
Шестеро заболевших SARS-CoV-2 (COVID-19) проживают в Сургуте, и один случай зарегистрирован у вахтовика с Приобского месторождения в Ханты-Мансийском районе. Два новых случая, как и прежние, носят завозной характер.
По словам руководителя департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского, на Приобское месторождение выехали две бригады медиков.
Отметим, что данные сайта Стопкоронавирус.ру показывают недостоверную информацию. Там на 31 марта в ХМАО лишь пять зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции.