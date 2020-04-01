Красногорск, 1 апреля, 2020, 09:00 — ИА Регнум. Вместе с усилением мер по противодействию распространения коронавируса, с улиц городов в Московской области практически исчезли прохожие. Поэтому неожиданная весенняя метель, прошедшая по региону 31 марта, оставляла на машинах и дорогах идеальной ровный слой белого снега, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шапки снега на автомобилях

Редкие прохожие с собаками и неочищенные от снега тропинки — нетипичная картина для городов региона. Жители Подмосковья, отреагировавшие на начало карантина халатно и активно гуляющие сперва по улицам, теперь, после новых мер, объявленных правительством области, и правда осели по домам. На улицах почти пусто, иногда встречаются играющие на площадках дети, но их немного. Машины стоят у домов, покрытые ровными шапками снега — никто никуда не едет.

Также безлюдно и в открытых продуктовых магазинах. К вечеру 31 марта, когда закончилась метель, можно было встретить редких посетителей, но они покупали нужные продукты и возвращались домой. Регион застыл, никто никуда не спешит, дороги замело. Утром 1 апреля в области похолодало и выглянуло солнце, но на улицах по-прежнему безлюдно. Вероятно, подобную картину можно будет наблюдать до окончания карантинных мер.