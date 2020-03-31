Ярославль, 31 марта, 2020, 23:12 — ИА Регнум. Ярославский священник Александр Парфёнов призвал верующих не ходить в церковь во время эпидемии. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алла Постол, страница Александра Парфёнова в Facebook Александр Парфёнов

Стоит отметить, что отец Александр находится в состоянии конфликта с епархиальным руководством, решением церковного суда ему запрещено служить. Между тем его обращение аргументировано как с светской, так и с церковной точки зрения.

«В Ярославской области храмы еще не закрыты. Призыв воздержаться от богослужений мирянами (не всеми) воспринимается в штыки. Все меняется, вспомните, как на службе, то читают, то поют, то включают свет, то выключают. Тридцать лет как храмы открыты, однако не надо лукавить, семьдесят лет они были закрыты. В эти дни вновь пришло время домашней молитвы. Не таинства опасны для нас, но соблазнительные походы на глазах у тех, кто ищет повода к укоризне (2 Кор 11, 12).

Наш выбор стоит между послушанием и эгоизмом. Послушание ко всем, кто просит нас о помощи. Врачи уже просят нас ради и ради них самих — остаться дома. Власти и общество тоже хотят этого. Говорят, что храм, это самое благодатное место. Вот, что говорит апостол Павел: «Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он, Господь неба и земли, не в рукотворных храмах обитает… и не далеко Он от каждого из нас (Деян 17, 24−27)». Дух дышит там, где хочет (Ин 3, 8) и ниспосылается и тем, кто не был в Церкви (Числ 11, 26−29). Где же сегодня нисходит Святой Дух — среди злых и упрямых или среди чутких и сострадательных?», — написал священник Александр Парфенов.

Отец Александр призывает верующих к смирению как к одному из главных христианских качеств.

«Пусть зловредная болезнь поскорее уйдет, наши близкие будут живы и здоровы, мы сможем принести достойные плоды покаяния. Неслучайно, что выражение фанатизм происходит от слова «танатос», что значит смерть. Предпочитаю гуманизм, ибо именно то, что мы сделали ближнему, то и зачтется Господом (Мф 25, 40). «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое (Втор 30, 19)», — написал Александр Парфенов.

Священник Александр Парфенов известен своей деятельностью по защите культурного наследия. Несколько лет он борется за сохранение Горы святой Марии в Ростовском районе Ярославской области, на которую наступает карьер. В 2020 году Парфенов стал дипломантом премии имени Алексея Комеча.