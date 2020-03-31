Саратов, 31 марта, 2020, 22:46 — ИА Регнум. В Саратовской области введут специальные пропуска для перемещения граждан на фоне введенного ранее в регионе режима самоизоляции. Об этом сообщил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин сегодня, 31 марта.

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Планируется. что пропускной режим начнет действовать со 2 апреля. Пропуск будет выдавать работодатель, чья деятельность продолжается в условиях усиления ограничительных мер. Он будет выдаваться только с согласия работника и распространяться на передвижения работника внутри региона.

Предъявлять пропуск будет необходимо вместе с документом, удостоверяющим личность.

Форма пропуска

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта на территории региона усиливаются меры предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Для граждан вступает в силу режим самоизоляции. Жители региона не должны покидать место проживания, исключая ряд случаев.