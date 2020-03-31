Кострома, 31 марта, 2020, 19:17 — ИА Регнум. Границы Костромской области не будут закрывать из-за коронавируса. Об этом сегодня, 31 марта на встрече с журналистами сообщил глава региона Сергей Ситников — передает ИА REGNUM.

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«Закрыть область невозможно. Подобный режим возможен при введении локальных ЧС. Это особый правовой режим, принимается он в исключительных случаях. Чтобы не перейти на ЧС, а такие угрозы есть, нам надо просто ограничить свои контакты и передвижения… ЧС — для большинства населения ситуация крайне неудобная»

Губернатор согласился с тем, что в Костромскую область приезжает много людей из других регионов. Для того, чтобы снизить риски, в некоторых случаях гостей «богохранимой» обяжут самоизолироваться или уйти на карантин.

«Костромичи видят, что в последнее время достаточно большое количество людей пребывает из других регионов. Те, кто работал в Москве, возвращаются домой, пытаются детей из столицы вывезти сюда, к родителям. Ограничить мы это не можем. Но решение, которое сегодня принято, предусматривает задачи перед иногородними, чтобы люди, которые входили в те или иные контактные группы в обязательном порядке декларировали свое появление на территории региона, при необходимости уходили на самоизоляцию или карантин, который будет контролироваться. В случае, если меры не будут действовать, нам придётся принимать меры, связанные с ограничением их передвижения и отправлением в специальные учреждения, где они будут находиться».

Ранее ИА REGNUM упоминало о растущем недовольстве костромичей увеличивающимся потоком людей, переезжающих в Костромскую область из столичного региона. Свое возмущение горожане высказывали в петиции и социальных сетях.

По состоянию на 31 марта в Костромской области известно о двух заболевших COVID-19. Оба заразившиеся — подростки, вернувшиеся 21 марта в Кострому из частной поездки в Великобританию.