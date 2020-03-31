Тамбов, 31 марта, 2020, 18:31 — ИА Регнум. Тамбовские власти в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции разработали комплекс мер по поддержке старшего поколения, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова

Об этом рассказала сегодня, 31 марта, журналистам начальник областного управления социальной защиты и семейной политики Анна Орехова. По её словам, в период самоизоляции новой мерой социальной поддержки граждан старшего поколения, состоящих на социальном обслуживании на дому, является бесплатное предоставление услуг по доставке лекарств и продуктов питания. Власти подчёркивают, что «ни один пожилой одинокий человек не останется без помощи».

Анна Орехова рассказала, что в настоящее время на «надомном» обслуживании находится более 12 тыс. человек, в интернатах проживают 2348 граждан. Этой категории уже оказывают помощь свыше 1300 социальных работников. Но сегодня в регионе проживает 180 тыс. человек старше 65 лет, которым в настоящее время может потребоваться посторонняя помощь.

«Только совместная сплоченная работа поможет сохранить жизни наших граждан старшего поколения. Просим всех неравнодушных граждан подумать о своих пожилых соседях и помочь им в покупке продуктов, медикаментов, оплате коммунальных платежей. Окажите психологическую помощь и поддержку», — обратилась к тамбовчанам Анна Орехова.

В сфере соцзащиты идет работа по выявлению граждан, нуждающихся в помощи из-за карантина. Для учета пожилых людей, находящихся на самоизоляции и нуждающихся в различных видах помощи, управлением формируется реестр. Поступающие в реестр сведения ежедневно отрабатываются специалистами Центра координации соцзащиты.

В тесном контакте с соцработниками сотрудничают общественные и волонтерские организации. Подключаются к социальной работе и префектуры городов. Социальные службы при взаимодействии со «старшими по домам» связываются со всеми добровольцами-соседями, обмениваются телефонами.

На базе центра координации социальной защиты организована «горячая линия» 8920−476−89−80, 8920−479−49−46. Также для получения услуг по доставке продуктов питания и лекарств пожилые люди могут обратиться по телефону «112» или на «горячие линии» Общероссийского народного фронта (8800−200−34−11), волонтерского центра на базе региональной общественной приемной «Единой России» (8−900−514−91−35) или регионального колл-центра «Молодой гвардии» (8960−669−99−32).