Калуга, 31 марта, 2020, 18:12 — ИА Регнум. В Калужской области в настоящее время имеется 276 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, подана заявка на поставку в регион ещё 81 аппарата. Об этом 31 марта рассказала министр здравоохранения региона Наталья Огородникова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru В калужской городской клинической больнице №2 «Сосновая роща» койки кардиологического отделения перепрофилируются под инфекционные

По словам Натальи Огородниковой, медицинские учреждения области продолжают оказывать экстренную медицинскую помощь, во всех больницах дежурят медицинские работники для приёма пациентов с неотложными состояниями.

«Все граждане с подозрениями на коронавирусную инфекцию направляются для обследования и лечения в областную инфекционную больницу. Помимо этого, в калужской городской клинической больнице №2 «Сосновая роща» койки кардиологического отделения перепрофилируются под инфекционные», — сказала калужский замминистра здравоохранения.

По информации оперативного штаба Калужской области, по состоянию на 17:00 на территории региона зафиксировано три случая коронавирусной инфекции. Один человек выздоровел. На карантине в больнице находятся 35 человек. Дома под наблюдением находятся 2313 человек. По результатам анализов снято наблюдение с 1469 человек.