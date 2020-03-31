Ярославль, 31 марта, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров просит прокуратуру Ярославля принять меры, направленные на отмену результатов публичных слушаний, прошедших в мэрии города 23 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена. Соответствующее письмо Альфир Бакиров направил прокурору города Игорю Мокичеву.

Уполномоченный по правам предпринимателей в ЯО Альфир Бакиров

На публичных слушаниях обсуждался проект решения муниципалитета «О внесении изменений в правила благоустройства территории города Ярославля». Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти ограничили число участников слушаний до 50 человек, ориентируясь на антикоронавирусные меры, зафиксированные в указе губернатора. Такое ограничение по мнению уполномоченного лишило часть горожан возможности принять участие в обсуждении, не был допущен в зал и общественный помощник бизнес-омбудсмена. В таких условиях следовало перенести проведение публичных слушаний, уверен уполномоченный. Помимо организации слушаний, Альфир Бакиров обращает внимание прокуратуры и на другое обстоятельство.

Вячеслав Гаврилов Публичные слушания 23 марта

«Первоначальное содержание проекта решения муниципалитета, который размещается на официальном сайте мэрии для информирования граждан, касалось только изменения требований к размещению, внешнему облику и эксплуатации кафе летнего типа. В то время как проект решения, направленный позже в наш аппарат, был дополнен целым рядом иных положений, касающихся содержания прилегающих территорий и уборочных работ зимой и летом, а также строительства и ремонта зданий, строений, сооружений. Проект Правил благоустройства в таком вот финальном виде ни общественными объединениями предпринимателей, ни иными заинтересованными лицами не оценивался. Более того, мной в рамках проведения оценки регулирующего воздействия также оценивался именно первоначальный проект.

О возникшей ситуации я проинформировал органы власти Ярославля, свою позицию относительно предлагаемых нововведений подробно изложил в письмах в их адрес. Тем не менее, они были внесены в проект решения муниципалитета в ходе слушаний представителями мэрии Ярославля. В практике нашего аппарата это уже второй случай, когда мэрия вносит резонансные предложения в Правила благоустройства в ходе проведения публичных слушаний, не включая их в первоначальный проект», — заявил Альфир Бакиров.

При непринятии мер прокурорского реагирования Бакиров оставляет за собой право обратиться в суд с иском о признании действий мэрии Ярославля незаконными. Уполномоченный считает, что при отсутствии реакции со стороны прокуратуры данный проект решения будет принят на ближайшем заседании муниципалитета, которое состоится 8 апреля. Он призвал депутатов муниципалитета Ярославля не оставаться в стороне и обратить пристальное внимание на сложившуюся ситуацию.