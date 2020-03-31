Костромской митрополит разрешил в церковь не ходить, креста не целовать
Кострома, 31 марта, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Верующим костромичам советуют не приходить в церковь без крайней необходимости. Соответствующее распоряжение 31 марта подписал митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт — передает корреспондент ИА REGNUM.
Распоряжение обязывает костромских священников соблюдать правила санитарной безопасности и следить за их исполнением в среде прихожан. Кроме этого, духовенство попросили провести с прихожанами разъяснительную работу насчет домашних молитв и ОРВИ.
Также в приходах Костромской области вводятся усиленные правила гигиены. В их числе — отказ священнослужителей от подачи рук и креста для целования, дезинфекция утвари, мебели и икон, особые предосторожности при совершении таинств крещения и причащения.