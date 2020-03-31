Чебоксары, 31 марта, 2020, 16:27 — ИА Регнум. В Чувашии зарегистрирован первый лесной пожар. Он произошёл в Алатырском районе, сообщает региональное ГУ МЧС.

Cap.ru Лесной пожар в Чувашии. Фото: ГУ МЧС

Лесной пожар произошёл в Безднинском участковом лесничестве Алатырского лесхоза. Пожар локализован на площади 90 гектаров. В тушении задействованы 110 человек и 14 единицы техники.

Предварительно установлено, что огонь перешел на лесной массив с горящей сухой травы.

По данным ГКЧС Чувашии, 30 марта в республике зарегистрированы 13 пожаров, из них 12 — возгорание мусора и сухой травы. Пожары произошли в Чебоксарах, Канашском, Алатырском, Батыревском, Чебоксарском и Аликовском районах.

Всего с начала года в республике зарегистрированы 287 пожаров, в результате которого погибли 15 человек.