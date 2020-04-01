Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 1 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 1 апреля: освобождены Ржев и Вязьма.

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1 апреля 1943 года закончилась Ржевско-Вяземская наступательная операция войск. По её итогам были освобождены Ржев и Вязьма. Линия фронта отодвинулась к западу от Москвы на 130−160 км и сократилась на 330 км.

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