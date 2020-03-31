Ярославль, 31 марта, 2020, 15:45 — ИА Регнум. В Ярославле зафиксированы первые случаи краж у пенсионеров под видом профилактики заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в УМВД России по Ярославской области. Преступники приходят к пожилым ярославцам под видом медицинских работников или под предлогом оказания медицинских услуг. В Ярославле известно о двух случаях в Дзержинском и Заволжском районах города.

УМВД России по Ярославской области

«Днем 29 марта неизвестная женщина, под предолгом оказания медицинских услуг в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции, проникла в квартиру пенсионера 1933 г.р. и совершила кражу кошелька. 30 марта днем неизвестная женщина, представившись медицинским работником, в связи с проведением мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции, проникла в квартиру пенсионерки 1949 года рождения и похитила денежные средства, — рассказали в УМВД.

В первом случае ущерб составил 50 тысяч рублей, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Во втором случае украдено 20 тысяч, по данному случаю проводится проверка.