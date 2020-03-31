Барнаул, 31 марта, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, подписавший сегодня, 31 марта, указ о самоизоляции, в своём телеобращении к гражданам признал существующий в регионе дефицит защитных масок. По его словам, некоторые предприятия края уже приступили к их производству, однако этого пока недостаточно.

Цитата из видеообращения Снимок экрана 2020-03-31 в 18.58.18

«Ищем по всей стране, где их ещё можно приобрести. Они очень сильно выросли в цене, но будем решать эту проблему», — заявил глава Алтайского края. Граждан он призвал не выходить без острой необходимости из дома.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 марта в крае был официально подтверждён второй случай заражения коронавирусной инфекцией. Она выявлена у мужа женщины, которая 20 марта вернулась в Барнаул рейсом из Москвы. А до этого она побывала в Доминиканской Республике. Точное число лиц, контактировавших с супругами, до сих пор не известно.

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