Алтайский губернатор признал дефицит защитных масок в регионе
Барнаул, 31 марта, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, подписавший сегодня, 31 марта, указ о самоизоляции, в своём телеобращении к гражданам признал существующий в регионе дефицит защитных масок. По его словам, некоторые предприятия края уже приступили к их производству, однако этого пока недостаточно.
«Ищем по всей стране, где их ещё можно приобрести. Они очень сильно выросли в цене, но будем решать эту проблему», — заявил глава Алтайского края. Граждан он призвал не выходить без острой необходимости из дома.
Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 марта в крае был официально подтверждён второй случай заражения коронавирусной инфекцией. Она выявлена у мужа женщины, которая 20 марта вернулась в Барнаул рейсом из Москвы. А до этого она побывала в Доминиканской Республике. Точное число лиц, контактировавших с супругами, до сих пор не известно.
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