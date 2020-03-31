Коронавирус отправил в изоляцию 270 жителей Ярославской области
Ярославль, 31 марта, 2020, 14:48 — ИА Регнум. В Ярославской области обнародовали последние данные по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети губернатора региона. Как сообщил Дмитрий Миронов, новых случаев заражения не выявлено.
«Информирую о ситуации в регионе с распространением коронавируса на 31 марта. Результаты всех 192 проб, сделанных за прошедшие сутки, — отрицательные. В больнице по-прежнему трое — два ярославца и москвич. Состояние у двоих — удовлетворительное, у одного — средней тяжести. На самоизоляции находятся 2609 человек», — написал губернатор Ярославской области.
При этом в ходе заседания Ярославской областной думы прозвучали и цифры изолированных в связи с подозрением на вирус. В режиме изоляции 270 человек. У 770 человек подозрения сняты — у них тесты на коронавирус дали отрицательный результат. За все время распространения COVID-19 в регионе он официально подтвержден у 4 человек: трое находятся в инфекционной больнице, одна выписана.
«Трое из них — это наши (жители Ярославской области — ИА REGNUM). Двое из них — это люди, которые побывали за рубежом. Третий — он периодически бывает в Москве по работе. Это наши три. А четвертый пациент из Москвы, приехал на дачу с семьей. Он знал о своем заболевании, приехал в Ярославский район на отдых. С семьей, семья сейчас взята на наблюдение. Второй москвич сомнительный, он тоже приехал на дачу с семьей. Знал, что он сомнительный. Он тоже взят под наблюдение в областной инфекционной больнице. Его семья и двое детей в отдельной палате под наблюдением. К сожалению, наше население не всегда и не вовремя понимает ситуацию, которая сегодня сложилась», — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, зампред областного правительства также заявил, что в регионе хотелось бы пойти по «китайскому пути» борьбы с вирусом.