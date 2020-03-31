Ярославль, 31 марта, 2020, 14:48 — ИА Регнум. В Ярославской области обнародовали последние данные по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети губернатора региона. Как сообщил Дмитрий Миронов, новых случаев заражения не выявлено.

Департамент здравоохранения ЯО Палата инфекционной больницы

«Информирую о ситуации в регионе с распространением коронавируса на 31 марта. Результаты всех 192 проб, сделанных за прошедшие сутки, — отрицательные. В больнице по-прежнему трое — два ярославца и москвич. Состояние у двоих — удовлетворительное, у одного — средней тяжести. На самоизоляции находятся 2609 человек», — написал губернатор Ярославской области.

При этом в ходе заседания Ярославской областной думы прозвучали и цифры изолированных в связи с подозрением на вирус. В режиме изоляции 270 человек. У 770 человек подозрения сняты — у них тесты на коронавирус дали отрицательный результат. За все время распространения COVID-19 в регионе он официально подтвержден у 4 человек: трое находятся в инфекционной больнице, одна выписана.

«Трое из них — это наши (жители Ярославской области — ИА REGNUM). Двое из них — это люди, которые побывали за рубежом. Третий — он периодически бывает в Москве по работе. Это наши три. А четвертый пациент из Москвы, приехал на дачу с семьей. Он знал о своем заболевании, приехал в Ярославский район на отдых. С семьей, семья сейчас взята на наблюдение. Второй москвич сомнительный, он тоже приехал на дачу с семьей. Знал, что он сомнительный. Он тоже взят под наблюдение в областной инфекционной больнице. Его семья и двое детей в отдельной палате под наблюдением. К сожалению, наше население не всегда и не вовремя понимает ситуацию, которая сегодня сложилась», — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зампред областного правительства также заявил, что в регионе хотелось бы пойти по «китайскому пути» борьбы с вирусом.