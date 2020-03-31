Дзержинский район, Калужская область, 31 марта, 2020, 19:14 — ИА Регнум. Постановлением правительства Калужской области «Акатовский карьер» объявлен особо охраняемой природной территорией регионального значения. Об этом 31 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии области.

Admoblkaluga.ru «Акатовский карьер» объявлен особо охраняемой природной территорией регионального значения.

Основная ценность нового калужского памятника природы — самая крупная в регионе популяция дремлика темно-красного, которая насчитывает более 220 растений, занесенных в областную Красную книгу. В 2014 году к немногочисленным аборигенным экземплярам пересадили 150 орхидей. В «Акатовском карьере» также растут охраняемые в регионе дремлик болотный, ладьян трехнадрезанный, истод горьковатый и вейник пурпурный, а также подъельник обыкновенный, которые образовали устойчивые популяции.

Ещё 40 лет назад в ходе рекультивации в этих местах высаживались сосны. В настоящее время здесь находится бор с высоким биологическим разнообразием растительного и животного мира. Цель создания особо охраняемой природной территории «Акатовский карьер» — это защита уникального места от пожаров, которые регулярно происходят в периоды весеннего пала травы.