В Ульяновской области произошёл лесной пожар
Ульяновск, 31 марта, 2020, 14:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области спасатели ежедневно выезжают на сообщения о горении сухой травы. Также зарегистрирован лесной пожар, говорится на сайте регионального управления МЧС.
30 марта пожарные подразделения 24 раза выезжали на тушение сухой травы. Также произошёл один низовой пожар на площади 0,12 га — в Жадовском участковом лесничестве в Барышском районе. На тушение выезжали восемь человек, задействовано четыре единицы техники.
По данным космического мониторинга, 30 марта зарегистрировано пять термических точек, в том числе четыре неконтролируемых пала растительности и горение мусора.
29 марта пожарно-спасательные подразделения 33 раза выезжали на тушение сухой травы.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в лесах Ульяновской области начинается пожароопасный сезон. В режим постоянной готовности переведены все силы и средства лесопожарного формирования, региональная диспетчерская служба переходит на круглосуточную работу.