Ярославль, 31 марта, 2020, 14:12 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Ярославской области исходит из двух вариантов развития ситуации с коронавирусом в регионе. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на заседании Ярославской областной думы заявил заместитель председателя правительства региона Анатолий Гулин. Исходя из двух вариантов, выделяются дополнительные койки в лечебных учреждениях. Сейчас больных принимает Ярославская инфекционная больница, однако есть приказ областного департамента здравоохранения «О порядке маршрутизации при массовом поступлении пациентов с Covid-19».

Duma.yar.ru Анатолий Гулин

«Если у нас будет большой объем, мы подготовили перепрофилирование. Оно будет проходить в два этапа. Задействовано будет 500 коек. К сожалению, мы ориентируемся на более пессимистический вариант. По первому варианту, если все будет складываться относительно «благополучно», если конечно можно использовать это слово, у нас из 500 коек развернуты 250. 200 коек будет развернуто в госпитале ветеранов войн и 50 коек в больнице имени Семашко. Причем 50 коек будет на детей в основном и на беременных, потому что в больнице акушерский блок. Имеются в виду койки для больных или зараженных коронавирусом», — заявил заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

Областной госпиталь ветеранов войн будет готов принять пациентов с коронавирусом уже на этой неделе.

«Мы буквально в эти выходные дни работали в госпитале ветеранов, проговорили с пациентами, которые сегодня находятся на лечении. Мы зашли в каждую палату, и все пациенты (мы поговорили с каждым) с пониманием отнеслись. И к 3 апреля госпиталь будет освобожден и готов к приему пациентов с COVID-19, которые могут туда поступить», — сказал Анатолий Гулин.

«Пессимистический» сценарий предполагает развертывание еще 250 дополнительных коек.

Департамент здравоохранения ЯО Палата инфекционной больницы

«50 коек пойдет плюсом на больницу имени Семашко. Там же больным, зараженным коронавирусом, будет оказываться помощь по хирургии, сосудистой хирургии, урологии. 100 коек будет развернуто в Рыбинской больнице. И 100 коек будет развернуто в Ярославской ЦРБ. Таким образом мы доведем количество коек до 500 дополнительных. И соответственно будет 123 койки, которые на сегодня есть инфекционные. Всего получается 623 койки, готовых к приему пациентов», — разъяснил зампред ярославского правительства.

Также в ярославском правительстве готовы подключать промышленные предприятия к обустройству палат для больных с COVID-19.

«Нам необходимо увеличить мощность коек, которые обеспечены кислородом. У нас их на сегодня пока недостаточно с точки зрения массового поступления пациентов. Готовы откликнуться наши промышленные предприятия и помочь. Здесь необходим комплекс мероприятий, подводка кислорода (соответственно нужны медные трубы, редукторы, клапаны) и конечно дополнительное оснащение аппаратами ИВЛ. Мы понимаем, что на указанных площадках их недостаточно, потому по необходимости мы будем перевозить аппараты ИВЛ из других лечебных учреждений региона. Соответствующие планы подготовлены», — сказал Анатолий Гулин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ярославская область получила 235 миллионов из федерального бюджета на дополнительную закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.