Барнаул, 31 марта, 2020, 13:58 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где сразу после весенних затянувшихся каникул школьников планируется перейти на дистанционное обучение из-за мировой эпидемии коронавируса, весьма оригинально подошли к решению проблемы с обеспечением технических условий такой формы получения знаний. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, взрослым предлагается подписать заявление, в соответствии с которым ответственность за обеспечение прохождения дистанционной программы родители берут на себя, равно как и гарантируют «создание условий для обучения в дистанционном режиме».

ИА REGNUM Бланк заявления, которое предлагают подписать родителям учеников в барнаульской школе №102

«У меня двоим придется так учиться. И я вообще с трудом представляю, как я после работы должна буду объяснять им все предметы», — комментирует новшество в Facebook жительница Барнаула Наталья Сычёва. Алтайский волонтёр Екатерина Юркина тоже недоумевает: «Освоение им учебных программ беру на себя». Это, простите, как? Это же не «прослежу, чтобы делал домашку».

«Я за голову хватаюсь, если честно. И радуюсь, что своим ученикам (я репетитор) давала темы, опережая программу. Среди тех, с кем занимаюсь в этом году, есть три мальчика, которые не умеют и не могут заниматься самостоятельно — два в четвёртом классе, третий — в девятом. Для меня сейчас огромный вопрос, как с ними заниматься дистанционно», — поясняет Екатерина Надеждина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, весенние каникулы у алтайских школьников продлятся до 5 апреля, а затем запланировано введение дистанционного обучения. Ситуация осложняется тем, что в Алтайском крае интернет-связь присутствует только в 65% домов, а сама территория покрыта сотовой связью лишь на 60%.

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