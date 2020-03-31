Кострома, 31 марта, 2020, 13:15 — ИА Регнум. С 1 апреля в общественном транспорте Костромы не будут принимать льготные карты. Таким образом власти надеются удержать пожилых людей, особенно подверженных COVID-19, от поездок по городу. О принятых мерах 31 марта сообщили в администрации Костромы.

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говорится в сообщении Управления городского пассажирского транспорта администрации Костромы «По данным мониторинга, проведенного в выходные и первый нерабочий день, на ряде маршрутов почти две трети пассажиров — люди пожилого возраста. Активно пользоваться общественным транспортом продолжают также школьники и студенты.»

Действие карт для пенсионеров, школьников и студентов приостановлено на время карантинных мер. После снятия ограничений все оплаченные льготные поездки сохранятся, их можно будет использовать до конца 2020 года. Такие же действия на данный момент предприняты властями Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода и Иваново.

Для помощи пожилым и малоподвижным людям в условиях самоизоляции в Костроме создали горячую линию. Позвонив по телефону 8 800 200 34 11, пенсионеры могут попросить активистов отделения ОНФ по Костромской области привезти продукты, лекарства и товары первой необходимости к себе на дом. Помощь предоставляется на безвозмездной основе.