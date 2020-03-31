Кострома, 31 марта, 2020, 12:28 — ИА Регнум. COVID-19 не повлиял на сбор средств для костромских благотворительных фондов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили представители социальных проектов.

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«На данный момент количество пожертвований в наш фонд не изменилось. Однако, суммы, которые стали переводить, уменьшились. Если раньше средний размер пожертвования был в районе 150 рублей, то сейчас это где-то 50−70 рублей. Средства в наш фонд перечисляют в основном жители Костромской области — от общего количества жертвователей их примерно 80%», — сказала фандрайзер благотворительного фонда имени Марины Гутерман Наталья Чубова.

Оптимистичное наблюдение высказали и в другом костромском фонде — «Географии Добра».

«Наша страна во все времена была сильна людьми. У нас пожертвования и отклик от благотворителей такой же, как обычно, разницы нет. Наоборот даже, все понимают, что помощь нужна как никогда, потому что счета на лечение и лекарства для многих детей в связи с ростом доллара и евро увеличились в разы», — сообщила руководитель социальных проектов благотворительного фонда «География Добра» Лилия Степанова.

Несмотря на тенденции сегодняшнего дня, в дальнейшем пандемия коронавируса повлияет на способность людей творить материальное добро. Чтобы избежать серьезного спада пожертвований, благотворительные фонды придумывают новые форматы и возможности для помощи.

«Глупо думать, что во время пандемии пожертвования могут возрасти. Но и думать, что они останутся на том же уровне, тоже невозможно. Ситуация непонятная и в стране, и в области, поэтому скорее всего будет спад. Мы к этому готовы, мы это предвидим. Сострадание потеряли далеко не все», — подытожила Наталья Чубова.