Ярославль, 31 марта, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса требует возврата к социализму. Об этом заявил на заседании Ярославской областной думы первый секретарь Ярославского обкома КПРФ депутат Александр Воробьев. На заседании обсуждались меры по противодействию эпидемии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Александр Воробьев

«Лучшая вакцина от короны и их вирусов во всем мире — это, наверное, социализм. Это впереди будет после кризиса. А сегодня какие посылы губернатор и правительство требуют от центра для того, чтобы эти проблемы решались и Ярославская область могла быть профинансирована, как и другие области, для решения этих вопросов? Мы понимаем, что много потребуется средств, чтобы решать человеческие проблемы», — сказал депутат Александр Воробьев.

Заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев сказал, что денег на построение социализма в отдельно взятой области пока нет.

«Согласен, что лучшей пилюлей будет социализм. Но для этого нужно какое-то время дойти. Коллеги, это очень долгий диалог, социализм с точки зрения заблаговременной поддержки всех категорий граждан в обществе. Второе. Мы действительно работаем со всеми структурами, и Миэкономразвития, и с Мифином относительно понимания того, какие деньги могут быть выделены на дополнительную поддержку людей, потерявших заработную плату. Я не могу сказать, что она достаточна, но уже на сегодняшний момент президентом оглашено повышение людям, потерявшим заработную плату. Мы понимаем, что таких денег, как выплачивает Москва, Московская область мы физически не можем выплатить. Обращение к этим регионам за выплатой, мягко говоря, не совсем правильно и уместно, чтобы они несли эти расходы. Региональной экономике потребуются дополнительные вливания денег — с этим мы каждый день работаем с федеральными структурами. Мы понимаем, что это для нас и должно быть той самой пилюлей», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.