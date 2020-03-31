Барнаул, 31 марта, 2020, 12:22 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где в прошедшие выходные работали рынки и все крупные торговые центры, отмечается лишь небольшое повышение потребительской активности. Как следует из данных, опубликованных оперативным штабом по ситуации с коронавирусом, существует «небольшое повышение потребительской активности (до 6%), при этом ажиотажного спроса не наблюдается».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаульский рынок в разгар эпидемии коронавируса

Также, согласно информации регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, в ходе ежедневного мониторинга спроса, запасов и стоимости в отношении 52 товарных позиций выяснилось, что на рынке сохраняется спрос на товары бакалейной группы (мука пшеничная, гречневая крупа, рис, сахар). Также за счет проведения акций отмечается рост продаж мяса кур (до 14%). Ценовая динамика при этом не превышает 1%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности из-за мировой эпидемии коронавируса в Алтайском крае ввели с 18 марта. А сегодня, 31 марта, власти готовятся принять указа о переводе региона в режим самоизоляции.

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