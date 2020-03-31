Ярославль, 31 марта, 2020, 12:02 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин призвал депутатов Ярославской областной думы объяснить жителям важность изоляции на время эпидемии. Об этом он заявил на заседании думы, а 31 марта после доклад о ситуации с коронавирусом в области и мерах против эпидемии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Анатолий Гулин

«Я бы просил еще раз обратиться к населению, чтобы все поняли, насколько это сегодня опасно. Нам не хотелось бы повторения истории испанской, итальянской, хотелось бы пойти по китайскому пути, когда организованно, четко, дисциплинированно все было сделано. На сегодня мер специфических профилактики COVID-19, вакцинации, их нет. Остаются нам только меры организационного плана, они наиболее эффективны. Профилактические организационные мероприятия, которые прописаны в указе губернатора, в постановлении правительства Российской Федерации, те, которые озвучены президентом. Только соблюдение этих мер позволит нам остановить распространение этой инфекции и справиться с этой проблемой», — сказал депутатам Анатолий Гулин.

Впрочем, вряд ли депутаты станут эффективными помощниками правительства в этом вопросе. Судя по всему, большинство из них не верит в опасность коронавируса. В масках на заседании были единицы, причем и они встретили осуждение коллег. Так депутат Лариса Ушакова на появление коллег в средствах индивидуальной защиты отреагировала фразой: «Маски-шоу!» Впрочем, не использовали маски и чиновники правительства.