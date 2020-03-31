Калуга, 31 марта, 2020, 12:49 — ИА Регнум. Врио калужского губернатора Владислав Шапша 31 марта проверил, как проходит подготовка кардиологического корпуса городской клинической больницы «Сосновая роща» к приёму и лечению больных с коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скрин видио страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Врио калужского губернатора Владислав Шапша проверил подготовку больницы «Сосновая роща» к приёму и лечению больных с коронавирусной инфекцией

«Необходимо отметить, что перепрофилирование больницы проводится в рамках режима повышенной готовности. Здесь будет развернуто 200 коек. Работа подходит к завершению. Профессионалы, работающие здесь, подготовили все, чтобы оперативно оказать необходимую помощь при поступлении пациентов», — написал Владислав Шапша на своей странице в социальной сети.

Помощь в подготовке к приёму пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию больнице оказывали волонтеры.