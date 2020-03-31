Ставропольский край, 20 октября, 2014, 22:43 — ИА Регнум. В Ставропольском крае собран рекордный за всю историю региона урожай зерновых — 8 миллионов 700 тысяч тонн. В ближайшие дни планируется получить еще 100 тысяч тонн кукурузы. Такие данные озвучил 20 октября исполняющий обязанности первого вице-премьера краевого правительства Николай Великдань на совещании в руководстве края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.

По мнению Великданя, у Ставрополья есть ресурсы для повышения среднегодового значения урожая. В разрабатываемую Стратегию развития региона до 2030 года предлагается включить целевой показатель 10 миллионов тонн зерновых в год.

Возможность для его достижения, считает вице-премьер, связана с фермерскими хозяйствами. Сегодня они формируют около 10% собранного в крае зерна, притом, что урожайность в них ниже среднекраевых показателей. Повышение «отдачи» от обрабатываемой фермерами земли способно заметно увеличить их вклад в краевой каравай.

Озвучен и еще один предполагаемый показатель краевой Стратегии — увеличение площадей теплиц до 1,5 тысячи гектаров. Это позволит создать в АПК края более 22 тысяч новых рабочих мест. В этом году на Ставрополье будет сдано в эксплуатацию 30 гектаров теплиц, это на 40% больше, чем в 2013-м — таким образом площадь «защищенного грунта» в крае составит 120 гектаров.

Напомним, после введения Россией ограничительных санкций на ввоз европейской продукции на Ставрополье поставлена задача многократного увеличения продовольственного производства по импортозамещающим категориям. К 2018 году планируется увеличить производство мяса на 30%, молока — на 8,6%, плодов — на 18%. Годовой объем производства продукции региона должен составить 490 тыс. тонн, 740 тыс. тонн и 65 тыс. тонн, соответственно.