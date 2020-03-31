Ярославль, 31 марта, 2020, 11:26 — ИА Регнум. Ярославская область получила из федерального бюджета 235 млн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин на заседании областной думы 31 марта.

Wikimedia.com Аппарат ИВЛ

Как выяснилось, существующих аппаратов в больницах не хватит в случае неблагоприятного сценария развития эпидемии. Многие из них еще советского производства.

«Я назвал 172 аппарата, но это аппараты, у нас их больше есть на самом деле, на резерве еще порядка 40 аппаратов, но многие аппараты не соответствуют сегодняшнему вызову. Потому что они еще советского производства, они функционируют, в рабочем состоянии, но современных, экспертного класса — их недостаточно. Мы сейчас их закупаем дополнительно. Порядка 8 миллионов направлено на приобретение централизованных 4 аппаратов. Еще перечислено и уже поступило сегодня в бюджет 235 миллионов рублей из федерации на то, чтобы мы дооснастили наши организации этим необходимым оборудованием», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

Ранее региональный департамент здравоохранения заявлял о достаточном количестве аппаратов ИВЛ в больницах региона, называя число 395.