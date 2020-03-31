Жуковский район, Калужская область, 31 марта, 2020, 11:23 — ИА Регнум. В городе Кремёнки Жуковского района Калужской области о введении режима самоизоляции местное население оповестили с помощью громкоговорителя, сообщает 31 марта корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Комендантский час

В оповещении, в частности говорится о том, что гражданам будут доставлять на дом продукты питания и лекарства.

«Тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации и нуждается в доставке товаров первой необходимости, помогут социальные службы. Дорогие земляки! Давайте проявим гражданскую ответственность друг перед другом. Поберегите себя и своих близких. Спасибо за понимание!» — говорится в сообщении.

Напомним, в Калужской области вступило в силу постановление, которое предписывает жителям региона с 31 марта и до особого распоряжения не покидать места проживания.