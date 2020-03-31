Ярославль, 31 марта, 2020, 10:16 — ИА Регнум. 31 марта на заседании Ярославской областной думы прозвучало предложение временно освободить от работы депутатов старше 65 лет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Такую меру предложил депутат Сергей Хабибулин. Он предложил спикеру принять соответствующее постановление. Однако те депутаты в возрасте, которые все же пришли, отказались покинуть зал.

«Вы из-за границы приехали что ли?» — спросил 70-летний депутат Виктор Волончунас.«Тут Москвы уже столько понаехало», — сказал депутат Сергей Хабибулин, которому накануне исполнилось 50.

«Никого выгнать из зала я не могу, каждый в сознательном возрасте и сам принимает решение, участвовать в работе или нет», — сказал председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее часть депутатов в возрасте приняли решение не участвовать в заседаниях. Всего на сессии 31 марта присутствовало 36 из 50 депутатов.